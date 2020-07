Da Prefettura Alessandria: la Protezione Civile a garanzia del corretto svolgimento delle gare ciclistiche

Nella seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutasi nella mattinata odierna e presieduta dal Prefetto Olita, alla quale hanno partecipato

il Questore,

il Comandante Provinciale dei Carabinieri,

il rappresentante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza,

il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco,

la Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Alessandria,

il Comandante della Polizia Provinciale di Alessandria,

gli organizzatori di RCS Sport,

i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio delle gare ciclistiche relative alla 101° edizione della Milano-Torino del 5 agosto 2020 e alla 111° edizione della Milano-Sanremo dell’8 agosto p.v.

è stato deciso che, in relazione al percorso delle suddette gare ciclistiche che interesserà questo territorio, saranno prese in esame alcune problematiche relative al passaggio della corsa in seguito alle quali è stata disposta l’attivazione della Protezione Civile.

Nei prossimi giorni si svolgerà un tavolo tecnico presso la Questura di Alessandria finalizzato alla definizione degli aspetti operativi.