Da Regione Piemonte: 14° Rally di Alba, giovedì la presentazione in Regione

Il 14° Rally di Alba, in programma l’1 e il 2 agosto, sarà quest’anno il primo atto del Campionato italiano WRC.

La presentazione della manifestazione si terrà giovedì 30 luglio, alle ore 12, nella Sala della Trasparenza della Regione Piemonte, in piazza Castello 165 a Torino.

Chi vorrà essere ammesso in Sala deve inviare richiesta a questa e-mail entro la giornata di domani, 29 luglio.

Sarà anche possibile seguire la presentazione:

in diretta streaming interattiva collegandosi a

https://topix-esterni.webex.com/webappng/sites/topix-esterni/meeting/download/b9e3e8dd1a214968b150f6e42af4e0d1?MTID=m6062850602188ddfea54f074e3f55ae0&siteurl=topix-esterni in diretta non interattiva sulla pagina Facebook della Regione Piemonte https://www.facebook.com/regione.piemonte.official

Saranno presenti gli organizzatori del Rally di Alba insieme a:

Alberto Cirio , presidente Regione Piemonte

Fabio Carosso, vicepresidente Regione Piemonte

Francesco Ravelli, presidente Aci di Cuneo

Andrea Adamo, team principal Hyundai Motorsport

Ott Tänak, campione del Mondo WRC e pilota Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, pilota Hyundai Motorsport

Daniel Sordo, pilota Hyundai Motorsport

, pilota Hyundai Motorsport Richard Millner, team principal M-Sport

Moderatore il giornalista sportivo Nicola Villani

In piazza Castello, davanti al palazzo della Regione, saranno esposte alcune vetture partecipanti