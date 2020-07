Fedez si indigna ma dovrebbe sapere cosa dice prima di parlare

di Andrea Guenna – In un tweet di oggi Fedez polemizza coi negazionisti e, in particolare, se la prende con Andrea Bocelli anche se non fa espressamente il suo nome. Bocelli, presente al convegno dei negazionisti “Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti” che si è tenuto al Senato, a proposito del Covid, ha detto: “Conosco un sacco di gente, ma non conosco nessuno che sia finito in terapia intensiva”. Il rapper italiano ha risposto: “Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza vi presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni. Poi fare silenzio ogni tanto non fa male eh”, e prende due granchi: il primo è che i negazionisti non affermano che “la pandemia sia stata fantascienza”, ma che oggi, confortati dalle dichiarazioni di autorevolissimi scienziati – e Fedez, con tutto il rispetto, in questo campo non è nessuno – il virus non c’è più; il secondo granchio è quando si riferisce a quel ragazzo milanese di 18 anni al quale i medici hanno trapiantato entrambi i polmoni. L’intervento si è reso necessario non a causa del Covid19, ma perché i polmoni erano stati cotti dall’ossigeno praticamente puro pompato in terapia intensiva. A questo proposito è in corso un’inchiesta da parte della Procura di Milano.