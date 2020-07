Incredibile: navi militari italiane scaricano 500 clandestini in Sicilia per ordine del Governo (Video)

Lampedusa (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e devo fare i complimenti al capo di stato maggiore della Marina Militare Italiana, ammiraglio Giuseppe Cavo-Dragone da Arquata Scrivia (anche se abita a Novi Ligure) perché in un anno dall’insediamento non ha fatto niente di buono che sia degno di nota ma, in compenso, in questi giorni sta trasformando la Marina Militare in una compagnia di viaggi low cost via mare per migranti clandestini. Grazie a lui, infatti, le nostre gloriose imbarcazioni da guerra – che dovrebbero pattugliare il Mediterraneo e tenere lontani gli intrusi per la nostra sicurezza – sono utilizzate come taxi del mare che portano i clandestini direttamente nei nostri porti. Li prelevano da Lampedusa e, invece di riportarli in Tunisia, li traghettano in Sicilia. E poi, da lì, nel resto d’Italia. Questo andazzo, che sappiamo noi, è iniziato ieri 27 luglio 2020 e, In meno di 24 ore, sono più di 500 i migranti transitati da Porto Empedocle. In mattinata in 320 sono arrivati a bordo delle navi di Guardia Costiera e Guardia di Finanza. Complimenti ammiraglio, questo è esattamente quello che si aspettavano gli italiani da lei. Grazie.

Intanto noi italiani – come al solito – data la situazione e la totale assenza del governo, abbiamo iniziato a sbrogliarcela da soli e a certi migranti un po’ troppo prepotenti (che sono sempre di più) diamo quattro cartoni e li mandiamo Ko.

Così imparano (Video).

E io pago