La linea ferroviaria Novi-Tortona pronta solo nel 2024

Tortona – Sarà pronta solo nel 2024, e non più nel 2023 come inizialmente previsto, a dieci anni dalla ripresa de lavori, la linea ferroviaria Novi Ligure-Tortona. Il motivo il ritardo nei lavori del Terzo Valico come emerso dalla riunione in videoconferenza tra Regione Liguria, Rfi, Trenitalia e vari comitati di pendolari.

A incidere sull’ennesimo ritardo, confermato da Rfi, anche i mesi di stop dovuti al coronavirus nonché lo scavo rallentato dalle rocce verdi, a rischio amianto, a Radimero.

Il prolungamento dell’attività dei cantieri avrà così conseguenze negative per i viaggiatori che utilizzano la linea Novi-Tortona diretti a Milano, chiusa dal 2017. Da allora, i pendolari devono utilizzare i bus per raggiungere Tortona da Novi e viceversa. Inizialmente, la riapertura doveva avvenire nel 2021, poi era stata spostata al 2023. Durante l’incontro in videoconferenza, alla quale ha preso parte l’Associazione pendolari novesi (Apn), è stato chiesto a che punto siano i lavori e quando la linea potrà essere riutilizzata dai passeggeri. “La circolazione ferroviaria passeggeri fra Novi e Tortona ritornerà nei primi mesi del 2024 contestualmente alla conclusione dei lavori del Terzo valico. Un primo step sarà la riapertura al solo traffico merci fra Novi e l’Interporto di Rivalta Scrivia a fine agosto 2021” la risposta di Rfi a Trenitalia.

Altra questione che preoccupa i pendolari è poi il mancato rispetto delle norme anticoronavirus sui treni, anche a causa della carenza di convogli tra Liguria e Piemonte.

Quale soluzione allora? Una potrebbe essere l’impiego di nuovi treni a disposizione ma, ricordano i pendolari, “il ministero dei Trasporti non ha finanziato nessun intercity in più verso la Liguria, la Regione non ha risorse per finanziare treni regionali in più, le Ferrovie non avrebbero personale e materiale in più da impiegare. Inoltre, la linea storica dei Giovi, chiusa la Succursale, non sopporterebbe la circolazione di treni in più”.

Da parte loro i pendolari hanno chiesto che le stazioni della Liguria siano presidiate da forze dell’ordine ed esercito per controllare gli afflussi e verificare il possesso delle mascherine.

Proposta condivisa da Trenitalia.