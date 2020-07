Lupi e orsi, tra Piemonte e Trentino il problema ora è uno solo: la convivenza

Varallo Sesia – La presenza del lupo nelle province di Vercelli, Novara e Biella sarà al centro dell’incontro di domani alle 10 al teatro Civico di Varallo. L’appuntamento è organizzato dall’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime che ha sede a Valdieri, in provincia di Cuneo.

Quattro i punti che saranno affrontati domani: il monitoraggio della presenza della specie, le notizie operative sull’accertamento e gli indennizzi dei danni per il 2020 e i sistemi di prevenzione forniti dalla Regione. Ancora si parlerà di attività avviate dal progetto Life Wolfalps Eu, con particolare riferimento alle squadre di pronto intervento a supporto delle attività di allevamento, con l’individuazione di eventuali collaboratori. L’incontro servirà inoltre a raccogliere proposte per la definizione di azioni mirate alla convivenza della specie con le attività umane e alla sua gestione nell’ottica della definizione di specifiche misure di sostegno.

A Varallo interverranno Fabio Carosso e Marco Protopapa, vice presidente e assessore della Regione, e rappresentanti di enti e istituzioni che operano nell’ambito di Life Wolfalps Eu.

Se in Piemonte il problema è, dunque, il lupo, in Trentino adesso è di nuovo caccia all’orso M49, scappato per la seconda volta dalla sua prigione di Casteller, a Sud di Trento, dove c’è un centro di recupero della fauna alpina. “Papillon”, come l’ha soprannominato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa un anno fa, all’epoca della prima evasione, ha un radiocollare.

“Crediamo di poterlo ritrovare in fretta, proprio per questo” ha detto il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti. M49, secondo il segnale radio, sarebbe sul monte Marzola, tra la Val d’Adige e la Valsugana, pendici boschive e vetta ripida e inerbata a meno di 1. 800 metri. L’orso stavolta si è superato: l’energia elettrica non l’ha fermato e neppure la recinzione con i tondini elettrosaldati a formare una grata. E si è creato un varco nella parte bassa, tra ferro e muro di cemento in un punto cieco per le telecamere.

La prigionia dell’orso è stata sentenziata per una presunzione di pericolosità. Ha sempre mostrato di non aver paura di avvicinarsi dove vive l’uomo. È entrato nelle baite facendo danni. Fuggito a luglio di un anno fa è poi stato catturato ad aprile. “Ma non ha mai fatto male a nessuno – ha ribadito il ministro Costa – soltanto danni rimborsabili con facilità”.

Proprio nei giorni scorsi è stato avvistato un esemplare nel Biellese, vicino al confine con la Valle d’Aosta. Così come il lupo, anche l’orso riprende i suoi spazi, ma a differenza del carnivoro il plantigrado è tornato per volontà dell’uomo. E ora ha colonizzato parte di boschi e pascoli.