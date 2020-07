Marijuana coltivata in una serra “indoor”: nei guai quarantacinquenne cuneese

Cuneo – Sono due gli interventi effettuati dalla squadra Mobile della questura di Cuneo negli ultimi giorni, relativamente al contrasto alla produzione e allo spaccio di sostanza stupefacente: entrambi gli scenari, che hanno avuto luogo rispettivamente nei comuni di Trinità e Revello, hanno visto al centro il sequestro di alcune piantagioni di cannabis, e hanno portato a un arresto e a una denuncia a piede libero.

A Trinità l’intervento dello scorso martedì ha visto al centro la perquisizione di una casa isolata e il sequestro di 14 piante di cannabis alte poco meno di due metri e un etto di sostanza pronta per lo spaccio a M.R., 45 anni, lavoratore edile italiano incensurato. Nell’abitazione dell’uomo è stata rinvenuta una vera e propria serra indoor: dalle piante avrebbe ricavato diversi altri etti di sostanza stupefacente che secondo alcuni clienti sentiti dalla Mobile, e che hanno confermato di aver comprato sostanza dall’uomo, avrebbe poi venduto a circa 10 euro al grammo.

L’arresto di M.R. è stato convalidato e gli è stata assegnata la procedura di obbligo di dimora.

L’intervento di Revello, invece, ha preso le mosse da una segnalazione anonima sull’app della Polizia “YouPol”, nata in tempi recenti per permettere la denuncia di reati come il bullismo e, appunto, lo spaccio e poi estesa nel periodo di lockdown anche alla violenza domestica, e ha portato alla denuncia a piede libero di un giovane italiano di 29 anni che sul balcone esterno della propria abitazione aveva 12 piante di cannabis.