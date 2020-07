Migrante africano fa la doccia a cielo aperto alla stazione Centrale, la denuncia della leghista Sardone: “Che squallore”

L’esponente del Carroccio Silvia Sardone documenta in video il gesto di un immigrato africano che si lava con un secchio d’acqua in piazza Duca d’Aosta

Milano – “Milano spiaggia per immigrati, che squallore”! Così l’eurodeputata leghista Silvia Sardone denuncia in video il gesto di un immigrato africano intento a lavarsi con un secchio d’acqua davanti alla stazione Centrale.

“Si lava quasi nudo in pieno giorno – nota l’esponente del Carroccio -. Intorno bivacchi, spacciatori stranieri e ubriachi che ciondolano. L’insicurezza è una costante, ma per la sinistra che guida la città questa è integrazione”.