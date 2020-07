Novara, monitoraggio della commissione provinciale: sotto osservazione il fenomeno dei minori allontanati dalle famiglie

Novara – Sono circa 130 i bambini e ragazzi allontanati dalle famiglie nel Novarese e altri 50 sono seguiti in altro modo dai servizi sociali. I dati sono emersi durante una commissione consiliare convocata a palazzo Natta dopo l’acceso dibattito sulla situazione dei minori nel Consiglio del 3 luglio che aveva portato persino al blocco della diretta da parte di YouTube. In discussione c’era un ordine del giorno che contestava il disegno di legge regionale sul cosiddetto «allontanamento zero» dei bambini dalle famiglie di origine: venne respinto dalla maggioranza con l’impegno però di convocare i servizi sociali del territorio per capire le dimensioni del fenomeno.

I servizi sociali del Comune di Novara hanno in carico 89 minori inseriti in comunità, di cui 53 sono stranieri non accompagnati inseriti in comunità di accoglienza, 32 ragazzini si trovano in strutture di accoglienza e di loro 3 sono maggiorenni per cui è stato pronunciato un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Agli 89, si aggiungono 17 bambini che vivono in una comunità con la mamma. Per quanto riguarda gli affidi, ne risultano attivati 38: 23 bambini e ragazzi (4 sono maggiorenni) sono rimasti comunque nella rete familiare mentre per nove (3 maggiorenni) è stato necessario ricorrere a soluzioni esterne.

Il Ciss di Borgomanero segue 26 minori mantenuti in famiglia e 12 inseriti in una struttura. Il Cisa Ovest Ticino (che comprende 27 Comuni per 90 mila abitanti) ha in carico 30 minori in comunità educativa e 5 in comunità terapeutica, altri dieci sono maggiorenni ancora seguiti dai Servizi, 18 i minori in centro diurno mentre 25 mamme e 37 bambini abitano insieme in una comunità; a loro si aggiungono venti affidi residenziali al di fuori della famiglia di origine e 99 in affido diurno educativo. Il Consorzio Casa Gattinara, in un anno, ha visto un solo allontanamento mentre sono tre i minori rientrati in famiglia, uno è inserito in comunità; sono attivi quattro affidi residenziali (dei quali 3 nella propria rete familiare) e sei affidi diurni (con rientro di sera).

All’incontro hanno partecipato i consiglieri di maggioranza del gruppo «Identità e territorio» Elena Foti (delegata alle Pari opportunità e presidente della terza Commissione), Michele Contartese, Ivan De Grandis e Marzia Vicenzi con Emanuela Allegra del gruppo di opposizione «La Provincia in Comune».

Alcuni degli operatori presenti hanno fatto sapere di aver trasmesso alla Regione le proprie osservazioni rispetto al disegno di legge Caucino e quindi le consigliere Foti e Vicenzi hanno chiesto ufficialmente di conoscere questi atti. In ogni caso sarà convocata un’altra audizione, per una nuova valutazione della situazione.