Operaio di Fossano perde la vita schiacciato da un escavatore

Fossano – Grave incidente, ieri mattina, ad Alassio, nella zona collinare, dove un uomo di 37 anni, Matteo Giaccardi, di Fossano, della ditta “Edilvetta” di Villanova Mondovì, ha perso la vita dopo una caduta di alcuni metri, per poi essere schiacciato da un piccolo escavatore che stava guidando.

L’uomo, sposato e con un figlio piccolo, era da tempo impegnato in un cantiere di ristrutturazione di un rustico per la società Stone, di cui fa parte anche la famiglia dell’autore televisivo Antonio Ricci. Secondo una prima ricostruzione il mezzo meccanico, in fase di manovra, sarebbe finito con una delle ruote fuori da un terrapieno in forte pendenza, disarcionando Giaccardi dalla cabina di comando, ma nella fascia sottostante è finito anche il veicolo, che l’ha travolto.

All’arrivo dei soccorsi, con i volontari della Croce bianca, l’èquipe medica del «118» e i vigili del fuoco, le condizioni dell’operaio sono subito parse disperate. Vani i tentativi di rianimazione. Sono intervenuti gli agenti di Questura, polizia locale e gli ispettori dello Psal, il servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell’Asl ligure. La Procura di Savona, sequestrato il cantiere, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti e disposto l’autopsia, atti dovuti per chiarire le cause del decesso e le eventuali responsabilità. La salma di Matteo Giaccardi è stata trasferita alla camera mortuaria dell’ospedale di Albenga, in attesa del nullaosta per i funerali, la cui data non è ancora stata fissata.

La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente a Fossano, dove l’uomo abitava da tempo in una villetta di via Della Fornace, una zona residenziale nella parte alta della città, con la moglie Chiara Gazzola, maestra d’asilo a Bene Vagienna, e il figlio Filippo, quattro anni, che lascia insieme ai genitori Giovanni e Rosmara, e gli zii.