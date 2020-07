Teleriscaldamento Asti: la delibera Anac boccia l’affidamento ad Asp, l’affondo dei Cinque Stelle: “Avevamo ragione noi, è tutto illegittimo”

Asti – “La notizia è di quelle importanti per la città di Asti e ovviamente sindaco ed amministrazione tacciono. La divulghiamo noi. L’affidamento ad Asp dell’ orribile Teleriscaldamento nel cortile dell’Ospedale non si poteva fare”. Sono parole di Massimo Cerruti, capogruppo in consiglio comunale, ad Asti, per il Movimento Cinque Stelle.

L’argomento è l’affidamento, considerato illegittimo da Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, del progetto Teleriscalmento ad Asp. Attraverso Aec ( Asti Energia Calore) apposita società formata da dalla stessa ex municipalizzata e da parte dei soci di Nos, in prevalenza Iren, oltre alla realizzazione del contestato impianto nell’area dell’ospedale Massaia, Asp si è occupata della riconversione a Led dell’illuminazione pubblica, anch’essa oggetto di polemiche.

A riaccendere ora i riflettori sulla tormentata vicenda Tlr il pronunciamento dell’Autorità amministrativa ad un lustro dall’esposto presentato dal Movimento Cinque Stelle che ieri in una nota ha reso nota la decisione.

In sintesi la questione riguarda la delibera di Giunta (amministrazione Brignolo) per la realizzazione del progetto Teleriscaldamento: nel documento si stabiliva l’affidamento con convenzione ad Asp.

L’ex municipalizzata aveva quindi costituito in sub-concessione una nuova società, l’Aec affidandole il compito di realizzare e gestire l’impianto. Tuttavia, secondo il M5S vi era una violazione della procedura per via dell’affidamento diretto senza una gara.

“Se in tutto questo tempo le amministrazioni succedute ci avessero dato retta – aggiunge in un passaggio Cerruti – si sarebbero risparmiati molto tempo, tante risorse ed evitati grossi problemi a carico dei cittadini”.

Secondo il Movimento Cinque Stelle ci saranno gravi ripercussioni. “A cascata le conseguenze ora sono enormi: tutto quanto avvenuto in merito la progettazione, l’iter burocratico, le spese tecniche e amministrative riguardanti il teleriscaldamento ad Asti risultano essere illegittime e ancora più grave la situazione relativa all’affidamento di tutti gli impianti a led che ha comportato un investimento esorbitante ribaltato sulle casse pubbliche, un contratto capestro di oltre 25 anni, malfunzionamenti e l’assenza ancora dopo anni di un collaudo quando la legge prescrive un tempo massimo di sei mesi”.

Cerruti non va tanto per il sottile affermando: “La societá Aec, una scatola vuota senza mezzi né dipendenti, creata ad arte solo per drenare denaro pubblico di noi cittadini verso i privati non sarebbe mai nata e non risulterebbe ora addirittura beneficiaria di contratti di affidamento milionari dichiarati ora dall’Anac illegittimi”.

«Quelle concessioni erano forzature” che violavano le regole della libera concorrenza – incalza che quei progetti erano dei mostri che bruciavano denaro dei cittadini».

Un atto che risale alla giunta di Centrosinistra guidata da Fabrizio Brignolo ma i Cinque Stelle criticano anche l’attuale giunta.

“Da un certo punto di vista si capisce perché le cose i Italia vanno male, il pronunciamento arriva dopo ben cinque anni e nonostante i nostri periodici solleciti. Una amministrazione ha bisogno che si decida rapidamente non può aspettare tutto questo tempo” le parole del sindaco di Asti Rasero.