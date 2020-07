A Bra un Consiglio Comunale aperto sull’inchiesta della locale della ‘ndrangheta

Bra – “Legalità, trasparenza, garantismo”, sono le parole che sono risuonate di più nel Consiglio Comunale aperto che si è tenuto a Bra per discutere dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Torino sulla scoperta di una «locale» della ‘ndrangheta: 12 arresti, 27 indagati e 30 perquisizioni dei carabinieri avvenute il 30 giugno, operazione che ha portato alle dimissioni dell’assessore comunale Massimo Borrelli, raggiunto da un avviso di garanzia. Chiesto dalla minoranza, il Consiglio dell’altra sera al Centro Arpino aveva questo unico punto all’ordine del giorno.

Presieduta da Fabio Bailo, alla riunione sono intervenuti dieci ospiti. Il primo a parlare è stato il parroco don Giorgio Garrone, che ha richiamato i punti di forza di Bra: il volontariato e lo spirito di iniziativa. Il consigliere Tripodi (minoranza): “Bra ha bisogno di vitalità e questi gravi fatti l’hanno messa in secondo piano”. L’imprenditore Fabrizio Lerda, a nome di Confindustria: “Esistono molti protocolli con la Prefettura per la lotta alla criminalità anche in campo industriale”. Il senatore Giorgio Bergesio (Lega) ha ricordato che queste terre sono da sempre caratterizzate dalla legalità e ha chiesto al sindaco “massima trasparenza”. Sulla stessa linea il senatore Marco Perosino, mentre Silvio Barbero di Slow Food ha proposto di creare una commissione che si occupi di ragionare sul futuro della città.

Dall’opposizione Annalisa Genta ha attaccato la maggioranza sulla gestione della situazione post-inchiesta della Dia. Sergio Panero ha aggiunto: “Se saranno confermate quelle che oggi sono supposizioni, maggioranza e minoranza dovrebbero dimettersi”. Intervenuti Luigi Barbero (Ascom), Giovanni Baratta (Cisl), i deputati Flavio Gastaldi (Lega) e Monica Ciaburro (Fratelli d’Italia) e il consigliere regionale Matteo Gagliasso (Lega). Il sindaco Gianni Fogliato: “In una città coesa come la nostra, è difficile che si radichi la criminalità”.