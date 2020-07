Asti, dovrà scontare otto anni di carcere l’autore dei furti nei garage e delle rapine con l’ascia

Asti – Si trova rinchiuso nel carcere di San Michele, alle porte di Alessandria, Nadir Albergamo, 36 anni, arrestato dai carabinieri della Stazione di Asti che lo cercavano per notificargli un ordine di carcerazione per scontare una pena di 8 anni e 29 giorni.

È il conto finale, al netto di sconti per scelta di riti e di due gradi di giudizio per due distinti processi nei quali era imputato insieme ad altri complici.

Una prima condanna lo aveva colpito a conclusione del processo seguito all’operazione Gran Bazar dei carabinieri stessi. Si tratta di 4 anni e 30 giorni per i furti fatti nei garage di alcune zone della città.

I furti erano stati registrati tutti nei primi mesi del 2018 nelle zone di via Ungaretti, via Fleming, via Esperanto e poi ancora in corso Casale.

Di vario genere la refurtiva portata via: dalle cassette degli attrezzi usati per piccoli lavori in casa alle biciclette, alcune anche di valore, fino alle auto o ai furgoni.

In un caso erano state portate via due minimoto, in un altro svariati borsoni con il “corredo da calcio”.

E poi ancora vino, grappe, liquori, olio, pacchi all’ingrosso di latte, altre bevande, detersivi fino ad arrivare alle uova di Pasqua.

Con Albergamo erano stati arrestati e condannati altri 11 complici accusati di oltre 130 furti.

Sempre Nadir, insieme al fratello Giacomo, esattamente due anni fa era stato arrestato dalla Squadra Mobile in flagranza di rapina al supermercato Simply di Asti, all’angolo tra via Petrarca e via Brovardi. Da tempo i poliziotti avevano stretto il cerchio intorno ai due fratelli quali presunti autori delle cosiddette “rapine con l’ascia” ai supermercati e li hanno bloccati subito dopo il colpo. Sulla loro auto erano stati trovati mille euro rapinati poco prima al supermercato, un’ascia e una pistola giocattolo.

Altri quattro anni di condanna che hanno portato al totale che Albergamo si troverà a scontare.