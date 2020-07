Coronavirus, l’Atletica Novese annulla le gare podistiche per il periodo estate/autunno

Novi Ligure – A causa del prolungamento dello stato di emergenza legato alla pandemia da Covid-19, l’Atletica Novese ha dovuto rinviare le gare podistiche organizzate per il periodo estate/autunno:

– 8° Giro dei Calanchi nelle terre di Fausto e Serse Coppi, Trail FIDAL regionale programmato a Castellania per domenica 23 agosto;

– 18° 5000 in due Memorial Tiziana Illari, Gara FIDAL regionale in pista programmata per martedì 8 settembre;

– 35° Mezza Maratona d’Autunno, manifestazione nazionale Bronze programmata per domenica 18 ottobre.

Se la situazione sanitaria lo permetterà l’Atletica Novese ha intenzione di organizzare due manifestazioni nel rispetto delle restrizioni vigenti: si tratterebbe di una prova in pista sulla distanza del miglio e di una prova su strada a cronometro individuale sul percorso della gara di contorno della giornata della Mezza. Altrimenti tutte le prove verranno rimandate nel 2021.