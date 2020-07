Ex Embraco: durissimo il Governatore Cirio: “lavoratori ed istituzioni tradite”, al lavoro per tracciare una soluzione

Torino – “La situazione dell’Embraco ci offende come cittadini europei. Avevano ricevuto una promessa, oggi si trovano senza lavoro e risorse, presi in giro. Le istituzioni si sentono tradite”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al termine dell’incontro, ieri, con una delegazione dei lavoratori ex Embraco.

Un incontro che ha ribadito lo scandalo dell’assenza del Ministero e l’urgenza di assumere provvedimenti di aiuto economico per i 408 operai. Come hanno sottolineato unitariamente i sindacati: «L’incontro – ha dichiarato Vito Benevento della Uilm – ha avuto il merito di tracciare una roadmap per trovare una soluzione al caso ex Embraco. Ora occorre dare continuità e concretezza a quanto abbozzato: è necessario richiedere la cassa integrazione straordinaria per chiusura, decreto Genova, compito che spetta al curatore fallimentare. Bisogna attivare le politiche attive per il lavoro con la Regione contestualmente all’assegno di ricollocazione. È necessario un incontro urgente al Mise con Whirlpool e Invitalia per destinare il fondo escrow a favore dei lavoratori e per trovare soluzioni alternative alla mancata reindustrializzazione».

Ieri sera è arrivato un comunicato della sottosegretaria Alessandra Todde: “La situazione difficile in cui si trovano le lavoratrici e i lavoratori ex Embraco è costantemente all’attenzione mia e del Ministero, soprattutto dopo la decisione di dichiarare la settimana scorsa il fallimento dell’azienda”.

Lunedì il ministero ha contattato Whirpool e Invitalia: “Hanno confermato la loro massima disponibilità ad individuare, con il Governo, una soluzione” dice Todde.