Grigi e Gls ancora insieme; mercato, Martignago ed Eusepi ai saluti?

Alessandria – Continua il matrimonio con Gls Corriere Espresso per l’Alessandria Calcio che anche per il prossimo anno avrà come main sponsor l’azienda che si occupa di spedizioni.

Domani sarà, inoltre, presentato il nuovo fornitore tecnico della compagine di patron Di Masi, l’Adidas.

Per quanto concerne il mercato Martignago si allontana perché il Teramo, che lo ha ancora sotto contratto, ha una trattativa con la Sambenedettese. Contatti continui con il Pisa per Eusepi, nonostante il gradimento sempre manifestato dal giocatori per i Grigi. Anche l’Avellino non molla la presa perché l’attaccante piace molto a Piero Braglia, ex allenatore dell’Alessandria.