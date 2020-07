La scelta di Conte sulla proroga dello stato di emergenza è inevitabile se non si chiudono i porti

di Andrea Guenna – Credo che il dottor Zangrillo abbia ragione quando dice che il coronavirus è morto. Ma sono d’accordo anche con Conte quando afferma di voler prorogare lo stato emergenza causa covid fino al 15 ottobre. E lo fa alla luce del fatto che in Italia continuano gli sbarchi di migranti in buona parte infetti e continuano ad entrare da Est altri migranti asiatici in buona parte infetti. Cioè a dire che, proprio quando avevamo debellato il virus, l’emergenza riemerge a causa di chi entra nel nostro Paese il quale, con ogni probabilità, è infetto. E allora il lavoro di tutti questi mesi si è vanificato. Il buon padre di famiglia interverrebbe in maniera semplice ma efficace: sprangherebbe la porta di ingresso della sua casa. Ciò dovrebbe insegnare che in questo momento, non si può andar dietro ai capricci delle pasionarie del virus, anche perché, se loro desiderano spalancare le porte d’ingresso in Italia, non si rendono conto che – così facendo – espongono gli italiani – dai neonati ai centenari – al contagio, e si riparte daccapo. Io penso che ragionare in questo modo sia una perversione mentale frutto di una perversione sociale in atto che tende a mettere in discussione i pochi, ma essenziali, punti di riferimento della civiltà in cui viviamo. Ma non c’è niente da are, vincono sempre loro, e allora ha ragione il premier quando afferma che la proroga dello stato di emergenza è inevitabile, non potendo chiudere i porti. Quindi, date le circostanze, ben venga la proroga, salvo poi non lamentarsi che l’Italia in questo modo fallirà. L’abbiamo voluto noi mandando in parlamento degli “snob gné gné” di sinistra da salotto che ragionano sulla pelle degli italiani. A questo punto, arrangiatevi. Io mi faccio i miei, abito in campagna, la gente gira al largo e, come dice il grande Vittorio Feltri: “A me dei migranti non frega niente. Al massimo mi possono servire per pulire il giardino”.