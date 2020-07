Lavoro, nel biellese per il manifatturiero si prospetta un autunno difficile

Biella – “Ordini in sospeso e campionari hanno dato un minimo ossigeno alle imprese ma ora è quasi tutto fermo. Solo un paio di aziende ci hanno chiesto di lavorare in agosto” sono le parole di Loreno Boffa della Cgil e si riferiscono al futuro del manufatturiero nel biellese. Che al momento trova difficile prevedere, ipotizzare e pianificare il lavoro.

Se ad aprile gli imprenditori «sognavano» di rinunciare alla pausa estiva pur di far girare le macchine, oggi, nell’ultima settimana che precede agosto, nella maggior parte dei settori si sta con il fiato sospeso in attesa del nuovo decreto, quello che stabilirà se la cassa integrazione covid sarà allungata di pari passo con il blocco licenziamenti.

“La tendenza è quella di arrivare fino a settembre bruciando quel che resta, se resta, di cassa e ferie ma non tutti i lavoratori, però, hanno a disposizione 4 settimane perché va tenuto presente che con la cig non maturano i ratei delle ferie a meno che non ci abbiano pensato le aziende a integrarli. Quindi i giorni a disposizione saranno sicuramente meno. È pur vero che altri settori, a differenza dell’industria, hanno tempi diversi dalle fabbriche. Ma il problema è serio. Il 17 finisce termine del blocco per licenziare e se non ci saranno sostegni dal governo non sarà doi certo un bel momento quello che si prospetta” ha sottolineato Lorenzo Boffa della Cgil.

“La situazione economica e occupazionale alla ripresa si presenta tutt’altro che serena. Dopo la “frenetica” rincorsa alle riaperture dei primi di maggio siamo ripiombati in un diffuso pessimismo legato ai più che modesti ordinativi giunti alle aziende. Una situazione che ha determinato il prolungamento della cassa integrazione per moltissime aziende del comparto Tessile Abbigliamento e Meccanotessile e più in generale a tutta la filiera collegata a questo settore” ha confermato Roberto Bonpan della Cisl.

Come confermato nei giorni scorsi anche dagli stessi imprenditori lanieri, i cali di fatturato hanno superato in certi casi di gran lunga il 50% e gli ordini si stanno purtroppo facendo attendere.

Meno tensione si registra nelle costruzioni. Gli edili, i sindacati sono concordi, hanno ripreso l’attività nei cantieri, in particolare in quelli delle opere pubbliche che si erano fermati con il lockdown e ora il settore spera in una implementazione dell’attività anche grazie ai Superbonus governativi che, come sottolineano le associazioni di categoria, lasciano comunque qualche perplessità nell’accesso.

Ma è il mercato interno quello da stimolare per permettere al paese di ripartire.

“Il covid ha messso in luce le criticità del Paese: la sanità, la scuola, la pubblica amministrazione – ha affermato ancora Boffa – si investisse su questi capitoli, e penso anche al Biellese, potremmo creare posti di lavoro e smuovere la stagnazione.”