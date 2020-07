Nasce a Cuneo un corso di laurea on line in diritto agroalimentare

Cuneo – Sta ricevendo interessamenti e iscrizioni dalle Marche alla Sicilia il corso online, primo in Italia, a Cuneo in Diritto agroalimentare, dipartimento di Giurisprudenza di Torino.

Ieri è stato presentato nella sede di Confindustria Cuneo dopo il saluto, via streaming, del rettore dell’ateneo torinese Stefano Geuna: “Un segno dell’importanza degli investimenti che l’università ha fatto e vuole fare anche nei territori extra metropolitani. A Cuneo abbiamo 3 mila iscritti, la crescita è stata continua, e la collaborazione con i territori aiuta ateneo e aziende, attività culturali e istituzionali generando opportunità di crescita: in questo caso lo fa all’insegna del green deal europeo e della sostenibilità ambientale, con un corso che corrisponde alle specificità di un’area”.

Tra diritto agrario e quello dei mercati agroalimentari, poi le discipline giuridiche in ambito ambientale fino al diritto europeo, si formeranno professionisti in un settore strategico per la Granda.

Il presidente di Confindustria, Mauro Gola: “La formazione universitaria è un campo di interesse vitale per le aziende, inevitabile che il corso nascesse qui, con docenti che sono sul territorio». Il sindaco Federico Borgna ha sottolineato l’importanza della convezione che enti locali e ateneo si apprestano a firmare e che varrà per 21 anni: enti locali provinciali e due fondazioni bancarie investiranno 900 mila euro l’anno e l’ateneo si occuperà direttamente della gestione delle sedi universitarie, verranno creati tre poli di ricerca a Cuneo (agroalimentare con l’università di Scienze gastronomiche di Pollenzo), Savigliano (formazione) e Alba (enologia insieme ad Asti).

Roberto Cavallo Perin, delegato per gli insediamenti extra-metropolitani dell’università di Torino: « A Cuneo nascerà un centro di ricerca sul food e sarà utile avere un centinaio di giovani che monitorano il flusso e i cambiamenti delle norme Ue nell’agroalimentare”.

Alessandro Ciatti Caimi, presidente del corso di laurea, ha spiegato il percorso che ha portato a istituire il nuovo corso mentre Marco Gervasio, responsabile ufficio legale della Ferrero Italia, ha illustrato importanza e ruoli di un giurista di impresa: “La Ferrero punta a superare gli 11 miliardi di euro di fatturato quest’anno, proseguendo la crescita continua degli ultimi anni. Nell’azienda lavorano oltre 100 avvocati di 25 nazioni, che si occupano di antitrust e marketing, diritto societario, sicurezza dei giocattoli, trasporti, materie prime e molto altro ancora”.

Il presidente della Fondazione Crc Giandomenico Genta: “L’investimento in alta formazione è una chiave strategica. Crc, che assicura gran parte del sostegno economico per le sedi locali dell’Università, sta lavorando con ateneo ed enti locali alla nuova convenzione. Fa piacere constatare la sensibilità di Confindustria: un impegno del mondo imprenditoriale darebbe ulteriore ossigeno all’accordo”.