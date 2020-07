Ragazzino precipitato in un crepaccio sul Monte Rosa, indagini in corso: cosa è successo veramente?

Aosta – Dovranno essere svolti accertamenti per capire con esattezza la dinamica dell’incidente capitato ad un ragazzino di 12 anni, residente nel Vercellese, precipitato per 30 metri in un crepaccio nella zona della capanna Gnifetti, a oltre 3.600 metri di quota, sul massiccio del Monte Rosa. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì. Ora il ragazzo è ricoverato all’ospedale pediatrico torinese Regina Margherita per le fratture e i traumi riportati nella caduta. Le sue condizioni sono buone e non è in pericolo di vita. La prognosi è di 40 giorni.

La polizia sta ricostruendo quanto accaduto per capire cosa sia successo e soprattutto verificare se ci sono state responsabilità o negligenze. Pare, secondo le prime informazioni, che il ragazzino fosse da solo sul ghiacciaio. Cosa che era parsa ai soccorritori poco credibile. Eppure, nell’immediatezza dei fatti, nessun adulto si era fatto vivo con le guide alpine che hanno estratto il ragazzo dal ghiaccio. Proprio per chiarire questi aspetti, nelle prossime ore, saranno sentiti anche i genitori del dodicenne, che dovranno dire con chi era il figlio. Intanto ieri mattina gli agenti hanno acquisito la documentazione medica del ricovero al Pronto soccorso di Aosta, dove il ragazzo è stato visitato prima di essere trasferito a Torino.

Secondo le ricostruzioni iniziali dell’incidente, il ragazzino stava salendo al rifugio assieme ad alcuni amici di famiglia e i genitori non erano presenti, poi è precipitato in un crepaccio a causa del cedimento del ponte di neve su cui stava camminando, atterrando 30 metri più in basso su di un altro cumulo di neve, che ha fermato la caduta. A dare l’allarme è stata una guida alpina francese, che ha visto il dodicenne mentre veniva inghiottito dal ghiacciaio. Immediato l’arrivo dei tecnici del Soccorso alpino valdostano. Alcune guide alpine presenti in zona avevano già iniziato le manovre per estrarre il ragazzo dal ghiaccio. Quando i soccorritori del Sav sono arrivati, oltre alle guide hanno visto altre persone nell’area dell’incidente. Con ogni probabilità gli adulti con cui era il ragazzino. Ma nessuno si è esplicitamente palesato con i soccorritori, che a loro volta hanno pensato a estrarre dal ghiaccio il ferito il prima possibile e portarlo in ospedale. Per questo, in un primo momento sembrava che il minore fosse da solo. Il ragazzo, in elicottero e stabilizzato dal medico a bordo, ha spiegato come contattare i genitori e che era con amici di famiglia.

Altro aspetto che la polizia deve verificare è che secondo le prime testimonianze il dodicenne non sarebbe stato legato, cosa indispensabile per poter camminare in sicurezza su un ghiacciaio. Saranno quindi gli accertamenti degli investigatori a verificare se vi siano delle responsabilità e a chiarire bene il ruolo degli accompagnatori del minore.