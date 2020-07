Rivoluzione Milano-Sanremo 2020, tagliate fuori Tortona, Novi e Ovada e i sindaci sbottano

Alessandria – Saranno, per la prima volta in una competizione decisamente storica, Valenza e Alessandria, nell’ordine, le località della provincia ad applaudire la carovana dei corridori della Milano-Sanremo.

Niente passaggio, dunque, da Tortona, Novi e Ovada, tutto questo a causa del fermo «no» al transito della classica ciclistica da parte dei sindaci di 13 Comuni del Savonese, espresso ieri mattina in una videoconferenza con gli organizzatori.

Scelto, dunque, un percorso radicalmente differente da quello originale. Basti pensare che, dei 299 chilometri del nuovo tracciato, ben 252 cambiano rispetto a quello tradizionale. Da Milano, attraverso la Vigevanese, il gruppo giungerà in provincia dalla Lomellina, attraverserà Valenza e Alessandria e di qui proseguirà verso Asti, Alba, Fossano e Ceva, prima di affrontare la salita del Col di Nava. Poi la discesa su Imperia, dove i corridori si immetteranno sul percorso originale: salite della Cipressa e del Poggio prima della picchiata su Sanremo.

Non c’è dunque pace per la Classicissima che ha sempre costituito l’appuntamento d’apertura del grande ciclismo internazionale. L’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19 che ha sconvolto il mondo, e quindi anche lo sport, aveva infatti costretto l’Uci a ridisegnare completamente il calendario agonistico, comprimendo in soli tre mesi l’attività di una intera stagione. Per questo la corsa era stata inserita nel nuovo calendario a Ferragosto. Ma una prima sollevazione dei sindaci del Savonese aveva indotto l’Unione ciclistica ad anticipare la kermesse di una settimana. Ora, il secondo terremoto, con poco margine per trattare: inevitabile il ribaltone del tracciato. Niente strade di Coppi e niente passo del Turchino: la salita storica non era stata affrontata solo nel 2013, quando una bufera di neve aveva obbligato a fermare la corsa ad Ovada, a far salire tutti i corridori su alcuni pullman e riprendere la gara in Riviera.

Gioia nel savonese, delusione e stupore, invece, nelle località della provincia totalmente tagliate fuori come anche sottolineato dalle parole di Federico Chiodi e Paolo Lantero, sindaci rispettivamente di Tortona e Ovada cui si sono aggiunti anche Gianpaolo Cabella e Costanzo Cuccuru, sindaco ed assessore allo sport di Novi Ligure, quest’ultimo ha definito “grottesca ed imbarazzante” una situazione che dimostra “l’impreparazione degli organizzatori”.