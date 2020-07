Santhià, al via nei prossimi mesi la costruzione del ponte sul Naviglio per collegare la periferia al centro città

Santhià – L’annuncio è arrivato dal sindaco Angelo Cappuccio: anche Santhià avrà il suo ponte sul Naviglio per collegare via Dora Baltea al centro della città, un’opera che sarà funzionale alla viabilità garantendo allo stesso tempo una maggiore comodità e sicurezza per i pedoni e i ciclisti, recuperando anche una parte della città e rendendola più vivibile.

È un’opera di cui si parla ormai da tempo, l’amministrazione comunale ora ha trovato le risorse: “Il ponte eviterà di transitare a piedi o in bicicletta su Corso 2 Giugno, strada che già in passato si è rivelata pericolosa” ha dichiarato Cappuccio.

Anche a livello di impatto paesaggistico la realizzazione del ponte dovrebbe avere valore aggiunto per la città, un itinerario diverso dove poter passeggiare. L’opera, costo 120.000 euro, dovrebbe partire già nei prossimi mesi.

Sempre per quanto riguarda la viabilità si registra anche un’altra novità: la realizzazione di una nuova rotonda all’incrocio del supermercato Lidl con via Colombo che va a completare la riqualificazione della viabilità nella zona dopo la costruzione della rotatoria di corso 2 Giugno realizzata nel periodo del lockdown. In questo caso saranno impiegate risorse per 110.000 euro.

Altro intervento riguarderà la riqualificazione delle piazzette della città come piazza Pellico, piazzetta della Santissima Trinità, piazza Zapelloni, piazza Verdi e piazza degli Affreschi e sulla piazza che si trova all’ingresso del Palestrone Pellico in Strada Vecchia di Carisio.