Si è spento a Pettenasco l’attore Gianrico Tedeschi, aveva compiuto cento anni ad aprile

Pettenasco – È morto lunedì, all’età di cento anni, nella sua casa di Crabbia, frazione di Pettenasco, nel novarese, Gianrico Tedeschi, attore molto attivo tra cinema, teatro e televisione.

Era “cittadino” del lago d’Orta ed era normale incontrarlo durante eventi e manifestazioni, concerti e spettacoli, ma anche ricorrenze civili soprattutto se legate a vicende e personaggi della seconda guerra mondiale; sempre accompagnato dalla moglie Marianella Laszlo che lo ha assistito sino alla fine. Non disdegnava, tra una passeggiata e un concerto, frequentazioni quali il mercato del giovedì a Omegna. Un appuntamento al quale non mancava mai e che si concludeva immancabilmente al circolo operaio Ferraris.

Ogni ricordo è una testimonianza, come quella del pittore Giorgio Riva: “Lo vedevo sempre, al giovedì a mezzogiorno, con la moglie, lo salutavo chiamandolo maestro e lui mi sorrideva amabilmente, con uno sguardo carico di affetto. Poi ordinava, quasi sempre, un piatto di “busecca”, la trippa alla milanese. Ci eravamo conosciuti molti anni prima, il 12 luglio del 2009 proprio a Crabbia, quando il Comune intitolò un piazzale al presidente partigiano Sandro Pertini. Lui volle essere presente, ma non volle la prima fila come le autorità gli chiedevano. Rimase in mezzo alla gente accanto a me e al pittore Mauro Maulini”.

Alberta Piralla di “Casa Serena”, struttura per anziani di Orta San Giulio ricorda come “Per la Pasqua di alcuni anni fa a Tedeschi un pasticciere milanese, suo amico e grande ammiratore, regalò un gigantesco uovo di Pasqua di cioccolato, con grande generosità lo volle regalare agli anziani ospiti e lo volle consegnare personalmente, per stare un po’con noi. Mi ricordo che per il trasporto ci volle prima un furgoncino e poi un carrello”.

«Eravamo vicini di casa – dice Sergio Scappini campione del mondo di fisarmonica – Gianrico era riservato, ma non certo persona che si sottraeva alla gente. Qualche volta si chiacchierava, spesso lo incontravo quando rincasava con la signora Marianella e, se ero in macchina, mi offrivo di accompagnarlo. Qualche volta dovevo insistere, temeva di disturbarmi. In più di una occasione con Marianella parlammo della possibilità di fare qualcosa insieme, io con la musica e lui recitando. Non volevamo fare nulla di particolare, ma uno spettacolo per la gente del lago. Poi gli impegni di tutti e due ci fecero rimandare il progetto e non se ne fece nulla. Oggi ho questo rimpianto”. Sapeva apprezzare le cose semplici, genuine e la grande esperienza di vita, e le prove che aveva superato, lo avevano reso forte e sensibile. Così era Gianrico Tedeschi, cusiano benemerito anche se nessuno lo ha mai insignito del riconoscimento. Il Comune di Pettenasco lo voleva festeggiare per il secolo di vita. Il coronavirus lo ha impedito.