Si indaga per i morti “con Covid” alla casa di riposo di Premosello, nel Verbano

Premosello Chiovenda – Sono stati ventisette i nomi pronunciati nella chiesa di Premosello, ventisette le anziane vittime morte “con Covid” nella vicina casa di riposo.

La maggior parte dei parenti condivide l’iniziativa e anche quella lettura ad alta voce della dolorosa lista. Altri no. E tra questi c’è il vice sindaco di Premosello Stefano Pella la cui zia è morta in ospedale ad inizio giugno. Per lei tre tamponi consecutivi tutti negativi.

“Aveva 89 anni e nella casa di riposo comunale aveva superato l’infezione. Ciò che contesto è che nessuno dei promotori del momento di ricordo ci ha chiesto se eravamo d’accordo che si facesse anche il suo nome” dichiara Pella.

Hanno invece apprezzato l’iniziativa in parrocchiale Sabrina Poletti, Cinzia Esu e Maria Fiumanò. Le loro mamme sono state portate via ad aprile dal coronavirus mentre erano ricoverate a Premosello. Sono tra coloro che hanno presentato un esposto in Procura affinché vengano accertati modi e tempi della gestione dell’emergenza sanitaria nella Rsa colpita da un focolaio d’infezione. Il pm Nicola Mezzina ha incaricato i medici Yao Chen e Angelo Demori di effettuare una perizia su una ventina di cartelle cliniche – acquisite dai carabinieri in servizio in Procura – di ospiti deceduti in struttura o dopo il trasferimento in ospedale. Dalle analisi emergeranno eventuali correlazioni tra i decessi e la gestione del contagio nella Rsa.

Rino Bisca, con contratto di consulenza come direttore della struttura dove i responsabili sanitari nel periodo più critico si sono avvicendati in seguito all’infezione contratta anche dal medico titolare, afferma di “confidare nel lavoro di accertamento della magistratura”.

Dal 6 aprile, con l’esplosione del focolaio, Bisca non ha più potuto accedere alla residenza comunale. Il sindaco Giuseppe Monti, responsabile del servizio amministrativo, aveva deciso di blindarla per 15 giorni nel timore che l’infezione potesse propagarsi in paese. Erano stati fatti i tamponi alla settantina di ospiti: i 15 risultati negativi erano stati trasferiti all’Eremo di Miazzina. Dai dati forniti dal Comune, i decessi nella struttura da allora a oggi sono stati 24. Non tutti Covid: 12 positivi, 7 negativi, 5 rimasti in attesa di esito del tampone.