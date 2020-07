Signor Conte, l’emergenza è finita, abbiamo il farmaco: per una volta non faccia il furbacchione

Bruxelles (Reuters) – L’esecutivo Ue ha annunciato oggi la stipulazione di un contratto con Gilead per la fornitura del farmaco contro Covid-19 Remdesivir, destinato a 30.000 pazienti nel blocco a partire da inizio agosto. “La Commissione ha firmato un contratto con il gruppo farmaceutico Gilead per assicurare il dosaggio di Veklury – il nome commerciale di Remdesivir. A partire da inizio agosto, lotti del farmaco Veklury saranno resi disponibili per gli stati membri e per il Regno Unito”, ha detto durante la conferenza stampa quotidiana una portavoce della Commissione europea, Dana Spinant. Ha aggiunto che il contratto ha un valore di 63 milioni di euro e fornirà dosi per 30.000 pazienti gravemente affetti dai sintomi di Covid-19. “Questa prima serie risponderà solo alle esigenze più immediate. Allo stesso tempo, la Commissione sta anche preparando ora l’acquisizione congiunta di ulteriori dosi di questo farmaco per rispondere alle ulteriori necessità da ottobre in poi”, ha detto.