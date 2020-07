Un Teatro Marenco a tutto tondo con mostre, laboratori e didattica nel progetto “Luoghi della cultura”

Novi Ligure – Diventerà un “luogo di vita e di attività ad ampio raggio in maniera continua ed organica”. Sono le parole del primo cittadino di Novi Ligure, Gianpaolo Cabella, in merito al Teatro Marenco.

Ieri il sindaco ha annunciato, nel salone municipale, che il comune è stato inserito fra i 37 enti che riceveranno il contributo del bando «Luoghi della cultura 2020», promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, per favorire l’attrattività dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta attraverso la cultura e la valorizzazione dei beni culturali.

“Saranno quindi presto disponibili 78.000 euro che di questi tempi non possono che dare più che una boccata d’ossigeno. Questo ci porterà verso il completamento del sito e l’inizio delle attività che presto saranno calendarizzate. Il teatro sarà dunque inteso come luogo di didattica, formazione, inclusione, seguendo percorsi sia storici che di prospettiva, relativamente alla figurazione artistica. Avremo un’attività quasi giornaliera che arricchirà le attività teatrali stesse che guarderanno alle grandi reti di programmazione” ha spiegato l’assessore alla cultura Costanzo Cuccuru.

Il progetto è stato selezionato tra 249 candidature e si intitola “Musicisti, attori, mercanti, corsari”, ideato per proporsi di espandere l’attività del Marenco in modo autonomo.

Ma come sarà vissuto dai novesi il teatro Marenco? “Come luogo espositivo di collezioni storiche. Il Marenco possiede 5 sale di ottime dimensioni che diventeranno luoghi per collezioni legate al periodo ottocentesco, ai personaggi di Paolo Giacometti e Romualdo Marenco e al teatro di figura con la valorizzazione delle marionette storiche della famiglia Pallavicini. Il teatro anche finalizzato a laboratori per scrittura di testi, attività scenografiche e inclusione sociale, per incontri con giovani e bambini in un ambito pedagogico. Si pensa anche alla formazione professionale e alle scuole per l’infanzia” ha dichiarato Chiara Vignola, direttrice del Museo dei Campionissimi.

Insomma, non manca quindi che riaprire il Marenco e dare il via alla prima stagione.

“La data ancora ipotetica è quella di fine anno, perché stiamo aspettando la ratifica del nuovo statuto da parte della Regione e la nomina della nuova fondazione che darà l’avvio alle attività ufficiali del Marenco” ha detto Cuccuru.