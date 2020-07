Asti, Msa Damper ha rilevato la fallita Msa dell’imprenditore siciliano Montante

Asti – In un’epoca in cui, ormai da diverso tempo, si sente parlare solo ed unicamente di crisi, in special modo nel settore dell’industria, con aziende sedotte e poi spolpate da multinazionali e gruppi imprenditoriali, quella che arriva da Asti è, almeno così pare, una storia a lieto fine.

Msa, acronimo di Mediterr shock absorbers, l’azienda controllata, prima del fallimento, dall’industriale siciliano Antonello Montante, ex leader di Confindustria Sicilia condannato a 14 anni in primo grado dal tribunale di Caltanissetta per corruzione, accesso abusivo ai sistemi informatici e rivelazione di segreti d’ufficio, è stata rilevata all’asta da Msa Damper, società appositamente costituita per l’affitto del ramo d’azienda dalla famiglia Mascialino di Brescia, al timone della Orlandi ganci, storica azienda specializzata in sistemi di traino controllata dal colosso tedesco Saf Holland, attivo sul mercato della fornitura di veicoli commerciali che ha offerto 1,8 milioni.

A settembre ci sarà il passaggio ufficiale.

L’azienda ha fornito dettagli e future strategie: “dobbiamo concentrarci sul mercato e sugli investimenti in ricerca e sviluppo – il commento di Daniele Martignoni, consulente delegato Msa Damper – puntiamo anche su nuovi mercati, Russia e Sud America in particolare”.

E tra le anticipazioni, anche la partnership con la multinazionale americana Moog e Leonardo divisione trasporti. Altre novità in vista dovrebbero essere il coinvolgimento dell’ex ad di Alstom, gruppo industriale francese che opera nel settore della costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie, Emilio Gallocchio che potrebbe dare una mano come ambasciatore nel mondo ferroviario.

“Intendiamo mettere al centro del progetto il prodotto, la solidità finanziaria del nostro gruppo” ha rimarcato Martignoni.

Nessun commento invece sui contatti nelle scorse settimane per arrivare alla Way Assauto. C’è poi la volontà di collaborare con organizzazioni ed enti del territorio come l’Unione industriale e il Comune.

L’idea sarebbe quella di un “polo di ricerca e sviluppo ad Asti per valorizzare il territorio ancora di più e ricordare che qui da sempre si fa industria. Occorre pensare al futuro creando competenze per dare solidità al territorio. E con investimenti e un prodotto fatto bene i risultati arriveranno” ha concluso Martignoni.