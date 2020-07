Biella “regista” delle città Unesco piemontesi

Biella – La conferma è arrivata ieri, al teatro Sociale alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, del suo vice Fabio Carosso, e dell’assessore Unesco di Alba, Emanuele Bolla: Biella diventerà sede di raccordo delle città Unesco piemontesi, Alba e Torino.

Una notizia sicuramente importante dopo che il capoluogo laniero era stato promosso, lo scorso 30 ottobre, dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Ma se celebrazioni e complimenti per il successo dell’operazione condotta dalla Fondazione Cassa di Risparmio con l’amministrazione cittadina e la Fondazione Pistoletto non sono mancati, la promessa, già anticipata dal governatore prima dell’avvento covid, ieri ha trovato l’attesa conferma ufficiale.

Paolo Naldini, responsabile di Cittadellarte, non ha mancato di sottolineare il valore effettivo della creatività e del legame che da sempre esiste fra il territorio e gli spazi lungo il Cervo, meta di studenti, critici, appassionati e cultori del buon vivere mentre Michelangelo Pistoletto ha spiegato l’essenza del simbolo del Terzo Paradiso che ha regalato alla città: “segno universale della creazione che connette, nel cerchio centrale, gli elementi capaci di generare vita e nuove energie”.

Dopo la relazione dell’assessore Barbara Greggio, che ha elencato le peculiarità biellesi, i valori, i luoghi e le persone che hanno reso speciale e unica la città laniera, la parola è passata al presidente Cirio che ha sottolineato quanto “ il riconoscimento Unesco è una gratifica che premia e responsabilizza, fatta di qualità vera e di dinamicità. Ora è venuto il momento di mettere in campo tutte le forze e la Regione ci sarà. Per questo, proprio Biella è stata scelta per diventare il luogo di coordinamento e collegamento del Piemonte con l’Unesco”.

Partner della neonata associazione creata ad hoc dal Comune per promuovere, monitorare e ampliare le iniziative correlate al riconoscimento, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto quali soci fondatori, e Camera di Commercio Biella e Vercelli e Unione Industriale come soci sostenitori.