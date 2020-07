Torino (Ansa) – Incidente in monopattino, stamane, a Torino per un diciottenne, caduto mentre percorreva una via del centro. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato al Cto, dove è arrivato cosciente. Nella caduta ha battuto la testa, riportando un lieve trauma cranico. Per precauzione, dopo qualche ora di osservazione, dovrebbe tornare a casa.