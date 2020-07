Cuneo: task force per preparare nuove aule scolastiche, saranno utilizzati anche prefabbricati

Cuneo – Aule adeguate e in sicurezza anti-Covid in vista delle lezioni che riprenderanno il 14 settembre. Nel cuneese è partita la task force, con l’avvio di diversi cantieri. La Provincia, competente per 27 Superiori in 80 edifici, con quasi 26 mila alunni e migliaia di insegnanti e operatori scolastici, ha terminato le verifiche e previsto lavori per tre milioni. Le maggiori difficoltà si registrano a Cuneo. Il principale intervento riguarda l’ex sede della Protezione civile in via d’Azeglio dove si stanno demolendo impianti e pareti interne e saranno realizzate 10 aule per il liceo Peano-Pellico. Al liceo artistico “Bianchi” sarà realizzato un prefabbricato nel cortile per quattro aule. A Fossano si valuta il ricorso, per piccoli gruppi di quinta del “Vallauri” e per periodi limitati, alla didattica a distanza.