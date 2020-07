De Felice: insieme ai migranti in Italia arrivavano terroristi Isis

Roma – L’agenzia La Presse ha pubblicato una dichiarazione dell’ammiraglio Nicola De Felice (lo stesso che alcuni giorni fa aveva scritto alla Merkel), postata ieri sera su facebook, sulla vexata quaestio dei migranti, dove si legge: “Siglare accordi con Libia e Tunisia: siamo oramai arrivati a una situazione che non è più sostenibile. È imperativo attivarsi affinché vengano siglati con i governi di Libia e Tunisia accordi per regolare il pattugliamento congiunto nelle loro acque territoriali e le successive attività di sbarco all’interno dei loro confini. Non bisogna aver alcuna remora nell’applicare provvedimenti persuasivi anche a carattere economico qualora vengano opposte resistenze. Si tratta di un’emergenza, quella dell’immigrazione clandestina, che attiene anche a una questione di sicurezza nazionale dato che dalla Tunisia arrivano in Italia centinaia di ex foreign fighters dell’ISIS. Per quanto concerne invece il fronte balcanico, bisogna applicare il regolamento di Dublino e rispedire immediatamente i clandestini in Slovenia e Croazia”.

È quanto dichiara l’ammiraglio Nicola De Felice poco fa, aggiungendo come, una volta rimpatriati i Migranti, “spetti all’ONU verificare chi effettivamente scappa dalla guerra (e quindi ha diritto a richiedere asilo politico) e chi invece migra per altre ragioni, riportandoli nei paesi di origine”.

Ieri abbiamo pubblicato un articolo https://www.alessandriaoggi.info/sito/2020/07/29/a-lamorge-glielavete-detto-voi-alla-guardia-costiera-tunisina-di-scortare-i-barconi-in-italia/ che conteneva un video amatoriale in cui due motovedette della Marina Militare Tunisina scortano un barcone di migranti nelle acque territoriali italiane verso le nostre coste. È un fatto gravissimo che infrange ogni accordo internazionale e viola la sovranità italiana. Siamo veramente arrivati al punto che il nostro Paese non è rispettato più da nessuno e nel mondo è del tutto evidente che vi sia la convinzione che di noi italiani e dell’Italia si può fare quel che si vuole.