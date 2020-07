Stresa, frontale moto-autobus: morto centauro sessantacinquenne di Milano

Stresa – Grave incidente, ieri pomeriggio verso le sei, sulla statale del Sempione a Stresa. Un motociclista di 65 anni, Fabio Salteri, di Milano con una casa di vacanze a Lesa, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, è morto sul colpo nell’impatto con un autobus di linea, che proveniva nella direzione opposta.

Vani i soccorsi portati dai passeggeri di un’auto in coda e dell’equipaggio del 118, accorso con carabinieri e vigili del fuoco. Sotto shock l’autista del bus di linea e alcuni passeggeri del mezzo che da Arona era diretto a Verbania. La dinamica è al vaglio dei carabinieri: secondo una prima ricostruzione, Salteri nella curva al termine del rettilineo di Villa Pallavicino avrebbe invaso la corsia opposta dove sopraggiungeva il bus. Inutile il tentativo di frenata dell’autista, che era all’interno della propria carreggiata. Alcuni testimoni hanno raccontato del tentativo del motociclista di correggere la traiettoria, senza successo. L’impatto è avvenuto con l’angolo frontale sinistro del bus e nella collisione la moto ha riportato il distacco della ruota anteriore. La statale è rimasta chiusa un’ora e mezza per i rilievi e in attesa dell’autorizzazione alla rimozione della salma: parte del traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria.