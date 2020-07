Insulti al carabiniere Cerciello Rega ucciso a Roma, a giudizio professoressa del novarese assieme al marito

Novara – Il pm Silvia Baglivo ha chiesto al tribunale una “data udienza” per Eliana Frontini, l’insegnante novarese di storia dell’arte all’istituto Pascal di Romentino, divenuta “famosa” la scorsa estate per il post offensivo su Facebook sul vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, assassinato a coltellate a Roma durante un servizio nella notte fra il 25 e il 26 luglio.

Trattandosi di reati di minore gravità, vilipendio alle forze armate e diffamazione, si tratterà di una “citazione diretta a giudizio”, senza passaggio dall’udienza preliminare. Con lei arriverà in aula anche il marito Norberto Breccia, con l’accusa di favoreggiamento. L’uomo avrebbe, infatti, aiutato la moglie a sviare le indagini addossandosi la responsabilità di quanto accaduto. Contro di loro dovrebbero costituirsi parte civile l’Arma dei carabinieri, per il vilipendio, e la moglie del militare assassinato, che ha presentato denuncia nei confronti della docente.

I due accusati avranno posizioni contrapposte, dal momento che Eliana Frontini ha dichiarato in tutte le sedi che a scrivere quel commento sui social era stato il marito. Sempre in autunno la docente, assistita dall’avvocato Luigi Rodini, sarà anche davanti al giudice della causa di lavoro.

Il caso era scoppiato il giorno dopo l’omicidio del carabiniere. «Uno di meno e chiaramente con uno sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza» è la frase che si poteva leggere sul profilo Facebook di Eliana Frontini, ora non più attivo. Subito la professoressa si era scusata, pare dietro consiglio di qualche amico; poi aveva cambiato versione e sostenuto che l’autore del post non era lei ma un’altra persona. A settembre si era appreso che questa persona era il marito: lei stessa l’aveva dichiarato all’ufficio scolastico regionale chiamato a valutare il caso dal punto di vista disciplinare.

La procura non è dello stesso parere. Dall’esame di conversazioni, chat, messaggi, mail presenti sul computer e sui cellulari della coppia, la convinzione cui è arrivato il pm è che l’autore del post sia proprio la docente. La donna avrebbe poi cercato, maldestramente, di scaricarsi di dosso la patata bollente, visto anche il suo ruolo di educatore. Lei ha negato gli addebiti, ora si attende il processo.