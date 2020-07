La storia di “Don Nino” Ferrando, ex parroco scomunicato perché divenuto vescovo ortodosso

Rocca Grimalda – Si chiama don Giovanni Ferrando, ha 79 anni, ma per tutti, a Rocca Grimalda, è Don Nino. È nato in paese, vive nel centro storico ma la sua “carriera” l’ha fatta principalmente in Liguria dove era stato parroco di Garlenda e di Marmoreo.

Andato in pensione tre anni fa, rischia ora la riduzione allo stato laicale per richiesta del vescovo della diocesi di Albenga e Imperia, monsignor Guglielmo Borghetti, al tribunale ecclesiastico, dopo la scoperta che don Ferrando ha ricevuto l’ordinazione episcopale da parte della Chiesa ortodossa italiana, che l’ha elevato al rango di vescovo di Seborga. La cerimonia di consacrazione si era tenuta nella cappella privata di don Ferrando, in via Paravidino a Rocca. Ordinazione che in paese non era passata inosservata.

Dura la reazione della diocesi ligure, dove Don Nino è incardinato, che ha parlato di “scelta che ferisce in modo gravissimo la sua comunione con la Chiesa cattolica”. Per lui è scattata la scomunica “latae sententiae” cioè in automatico.

Ferrando era stato ordinato sacerdote nella diocesi di Acqui il 19 dicembre 1970. Ora, non potrà più partecipare come ministro alla celebrazione della messa o ad altre cerimonie cattoliche, né celebrare sacramenti e sacramentali né riceverli né esercitare incarichi di qualsiasi tipo perché giudicato dal tribunale ecclesiastico di Albenga «irregolare al riguardo dell’esercizio dell’ordine sacro nella Chiesa cattolica». Perderà pure ogni privilegio o titolo onorifico, mentre è già stata avanzata richiesta di dimissione dallo stato clericale.

Ma lui non si è scomposto. Anzi. Al blog della Chiesa ortodossa italiana che contesta la legittimità del provvedimento, Don Ferrando ha spiegato di vivere la scomunica “come una medaglia” e “una liberazione. Una conferma dei loro metodi che ho conosciuto molto bene”. Dice di sentirsi un perseguitato e di avere pronto un dossier che darà scandalo.