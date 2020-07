Nel biellese sale la protesta degli anti-5G per “l’antenna della discordia” di Sagliano

Sagliano Micca – Si riaccendono le polemiche nel biellese, nella Valle Cervo, per la questione relativa al 5G nella Bursch.

L’allacciamento dell’antenna della discordia di Sagliano, alta 30 metri e a pochi metri dalle case popolari del rione Tenjor, prosegue a rilento, e il comitato “Una voce per la valle” ha sollecitato per l’ennesima volta il sindaco Antoniotti ad adottare il “principio di precauzione” che vieta l’installazione di antenne in attesa che venga dimostrato che i ripetitori non sono nocivi.

“A Sagliano abbiamo già un ottimo segnale per il 4G, questa antenna servirà da ponte a tutta la Valle per irradiare il segnale 5G in alcune parti del mondo, come Svizzera, Stati Uniti, Belgio e Francia, comincia a montare la preoccupazione dei governi locali sulle conseguenze di queste onde elettromagnetiche per la nostra salute” ha spiegato Luca Lomuscio, attivista del comitato e fra i primi a guidare la rivolta.

Lomuscio ha ricordato come fino ad oggi studi indipendenti abbiano dimostrato la correlazione tra l’esposizione alle onde elettromagnetiche e l’insorgenza e l’incremento di gravi patologie. Il periodo del lockdown, e il divieto ancora vigente di assembramenti, ha bloccato le azioni di protesta del comitato che ha, comunque, rlanciato in queste ore l’allarme a non lasciare cadere nel dimenticatoio la mobilitazione, anche semplicemente informando con il passaparola.