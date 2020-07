Novara, nel primo semestre lockdown fatale per trentadue imprese edili

Novara – I dati riferiti al primo semestre parlano chiaro: il lockdown ha picchiato duro sull’edilizia e ha messo al tappeto 32 imprese del settore in provincia di Novara.

I dati sono stati diffusi dalla Cassa edile di Novara e ad incidere è stato soprattutto il lungo periodo di chiusura forzata che ha messo in crisi definitivamente le imprese già in difficoltà.

“Dopo tanti anni di crisi, partita dal 2008-2009 negli ultimi mesi dello scorso anno e l’inizio del 2020 la situazione era in deciso miglioramento e tutto lasciava sperare in una svolta positiva. Poi la tegola del Covid ha bloccato completamente lavori e mercato. Ora le imprese intervengono quasi esclusivamente su commesse acquisite precedentemente al periodo della pandemia. Pochissimi i nuovi lavori. Aspettiamo un effetto positivo dal superbonus appena varato dal Governo su edilizia e ristrutturazioni” ha commentato Filippo Rubulotta, segretario degli edili Cgil e vice presidente della Cassa edile provinciale.

La lunga sosta di quest’anno ha inciso anche sul monte salari dei lavoratori del settore, diminuito di circa un milione e 300 mila euro: gli stipendi erogati sono passati dai 17.722.786 euro del primo semestre 2019 ai 16.356.126 di quest’anno.

Dato positivo riguarda il numero dei lavoratori, in lieve aumento nonostante il periodo molto difficile: sono 48 in più e sono attualmente in provincia 2.073. Sono anche aumentati i dipendenti stranieri, più 82, passati a 933. Aumentata anche la presenza femminile nel settore: le donne in edilizia sono passate da 8 a 11. In diminuzione è invece il dato della morosità delle imprese: passa dalle 96 aziende del primo semestre 2019 a 72 dello stesso periodo di quest’anno.