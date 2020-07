A Casale per le emergenze un aiuto anche dal cielo: tre velivoli messi a disposizione della Protezione Civile

Casale Monferrato – La proposta arriva dall’aeroporto Cappa, dall’Accademia di Volo guidata dall’istruttore Mauro Brunetti: saranno messi a disposizione della Protezione Civile alcuni velivoli per il controllo del territorio in caso di emergenze.

Sabato ci sarà la firma della convenzione con il sindaco Federico Riboldi, e il coordinatore della Protezione civile, Enzo Amich.

“Abbiamo pensato che i nostri mezzi avrebbero potuto essere utili alla collettività, perché in tante occasioni una visuale dall’alto è meglio di quella che si può ottenere sul territorio e la proposta è stata immediatamente accettata” ha affermato Brunetti.

Nello specifico saranno messi a disposizione tre velivoli di cui due possono viaggiare in modo molto lento, anche a circa 90 chilometri l’ora, per un aereo è una velocità molto limitata. Ma che, ovviamente, consente una visuale migliore. Il terzo invece ha una velocità più elevata per raggiungere rapidamente un punto dove si sia presentata un’emergenza, quale può essere l’esondazione di un fiume o un torrente, che può causare gravi danni se non si interviene velocemente, oppure nella ricerca di una persona scomparsa, o ancora per controllare dall’altro l’afflusso a rave party illegali, più volte organizzati sul territorio vicino al Po.

“È accaduto che in alcune di queste occasioni anche le forze dell’ordine ci chiedessero collaborazione per controllare dall’alto le presenze” ha aggiunto ancora Brunetti.

Gli interventi possono essere innumerevoli e saranno messi a disposizione gratuitamente dall’alba al tramonto con tre piloti.