Protesta degli allevatori al convegno sul rischio lupo a Varallo Sesia

Varallo Sesia – È stata una manifestazione pacifica quella che si è tenuta ieri, a Varallo Sesia, in piazza Vittorio Emanuele II, da parte dei pastori, campanacci alla mano, per fare rumore e sottolineare il loro grido d’aiuto.

Luogo e momento scelti non a caso visto che all’interno del teatro Civico era in programma un incontro organizzato dall’Ente gestione aree protette Alpi Marittime sulla presenza del lupo tra Vercelli, Novara e Biella.

“Ribadiamo ancora una volta – ha detto Marco Defilippi, assessore dell’Unione montana – che le soluzioni proposte a oggi non sono calzanti alla nostra situazione di allevatori: le reti anti lupo sono di difficile utilizzo, i cani da guardiania creano notevoli problematiche con i turisti, e la presenza dell’operatore a custodia del gregge porta il pastore a un impegno che si può dire 24 ore su 24, creando una condizione di schiavitù lavorativa che non è dignitosamente accettabile anche a fronte dei pochi ricavi ottenuti”.

Le richieste sono diverse: piani di contenimento, coinvolgere la gente di montagna nei tavoli tecnici sulla gestione dei grandi predatori, sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi dei pastori.

Tra gli allevatori presenti molti sono vittime di predazioni, come Alessia Cucciola, costretta ad abbandonare gli alpeggi della Val Vogna e trasferirsi a Meggiana dopo diversi attacchi da parte del lupo che negli anni l’hanno privata di molti capi. “La richiesta essenziale è il piano di contenimento – commenta Gian Paolo Passuto di Postua – perché altre soluzioni in un territorio come la Valsesia non sono praticabili. Gli alpeggi sono piccoli, gli animali stanno anche in mezzo ai sentieri e recintare alcune zone è praticamente impossibile”.

Francesca Marucco, project manager di Life Wolfalps e coordinatore scientifico del Centro di referenza regionale grandi carnivori del Piemonte esprime il punto di vista della controparte. “Il progetto Life Wolfalps è uno degli strumenti che abbiamo a livello regionale insieme al Psr per affrontare il problema. La necessità di abbattimenti mirati è una richiesta che giunge da tutta Italia e si sta andando in questa direzione, c’è un piano nazionale in discussione nella conferenza Stato-Regioni. È un percorso che si sta affrontando perché la popolazione dei lupi è in crescita. Sul territorio vercellese, rispetto a quello cuneese e torinese, la questione è nuova e si sta provando a ragionare sugli interventi insieme ad Asl, provincia, carabinieri forestali, parchi regionali e nazionali, Regione”.

Alla protesta hanno partecipato anche i sindaci Vittorio Bertolini di Carcoforo e Roberto Veggi di Alagna.

“Con questo tipo di progettazione si sono spesi tanti soldi solo in difesa del lupo e le politiche per la tutela degli allevatori sono insufficienti – dice Veggi – la questione non è uccidere o salvare il lupo ma trovare compromessi che tengano conto di tutte le voci. Bisogna avere il coraggio di fermarsi, analizzare gli errori e andare avanti su una strada nuova”.