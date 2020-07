Tortona, nel piano delle opere pubbliche tre interventi previsti entro la fine del 2020

Tortona – L’emergenza coronavirus, con relativo lockdown, negli ultimi mesi ha influito e non poco sul bilancio. Ne è sicuro Federico Chiodi, sindaco di Tortona, che lo ha definito “fortemente viziato”, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale.

Tassazione locale invariata e tre opere pubbliche previste per quest’anno, ma per il primo cittadino il bilancio è stato condizionato “dall’emergenza sanitaria, dagli obblighi imposti in particolar modo dal governo, con l’utilizzo estensivo dello strumento dei decreti, che hanno anche condizionato l’allocazione dei fondi che, sempre più ridotti, arrivano dallo Stato centrale”.

Secondo Chiodi, da Roma, anche quando annunciano di voler corrispondere o risarcire i Comuni, “spesso gli importi non sono chiari. Tutto questo ha fatto in modo che la preoccupazione, sempre presente quando si stila questo tipo di documento, del far quadrare i conti sia diventata prioritaria rispetto all’indirizzo politico che dovrebbe essere sovrano. In questa incertezza, saranno necessarie variazioni in corsa, più del solito, e il ricorso a finanziamenti esterni”.

Poco prima dell’approvazione del bilancio è però arrivata la certezza che dal governo giungeranno quasi 1,7 milioni, dei 530 già erogati, dal fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali per l’emergenza Covid..

Il piano triennale dei lavori pubblici prevede investimenti per 8,2 milioni nel 2020, circa 600 mila in più rispetto al precedente aggiornamento del piano triennale del settembre scorso, come spiegato dal Comune, 1,9 mila euro nel 2021 e 4,2 milioni nel 2022. Per quest’anno, gli interventi più importanti sono tre. Innanzitutto, la sistemazione dello Scrivia, nel tratto a valle della città, opere per 2,8 milioni, “a compensazione”, le imprese incaricate sono ripagate con il prelievo di ghiaia dal torrente. Poi c’è la pista ciclabile per Viguzzolo, finanziata dalla Provincia con fondi regionali per 700 mila euro, con 300 mila euro dal Comune di Tortona e un contributo anche dal Comune di Viguzzolo. Infine, 500.000 euro per l’adeguamento delle scuole in base alle normative anti coronavirus. Interventi che dovrebbero partire a breve dopo l’atteso ok dei dirigenti scolastici al piano proposto dal Comune.