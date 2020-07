Turismo: funziona il voucher 3×1 in Piemonte, tante richieste anche per la provincia di Alessandria

Alessandria – Un successo che nessuno sperava, forse nemmeno chi li ha ideati. Parliamo dei voucher vacanza piemontesi, nati su iniziativa della Regione, che consentono tre pernottamenti pagandone uno solo.

Decine, ogni giorno, le richiese che arrivano su quell’agriturismo in collina o sull’hotel cittadino che ha pure la spa. Anche i dati della provincia di Alessandria stupiscono e fanno tirare un sospiro di sollievo agli operatori dell’accoglienza e del turismo che potranno contare, nei prossimi mesi e fino alla fine del 2021, su clienti inaspettati. In particolare, arrivano richieste per gli agriturismi con piscina. E si guarda già all’autunno.