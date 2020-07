Vco autonomo: ieri la decisione in consiglio regionale, Preioni (Lega Nord): “risultato epocale”

Verbania – Ha definito “epocale” Alberto Preioni, ossolano doc e capogruppo della Lega Nord in consiglio regionale, il risultato ottenuto ieri, alle 13, con un voto quasi unanime: dodici milioni all’anno, per sempre, dalla Regione alla Provincia del Verbano in riconoscimento della specificità di territorio montano e confinante con la Svizzera.

Con quei soldi la più piccola delle Province del Piemonte può nuovamente guardare avanti. Prima potrà mettersi alla pari con un piano di rientro da 23 milioni di debiti e poi, dal 2023, pensare a nuovi investimenti su viabilità e funzioni legate alla “montanità”.

La formula originale era per 10 milioni di trasferimenti non vincolati e 7 per progetti da concordare tra amministrazione provinciale e regionale. Uno stanziamento equivalente alla somma incassata dalla Regione per lo sfruttamento dell’acqua a fine idroelettrici nel Vco. Una cifra difficile da sostenere per il bilancio regionale e da giustificare agli occhi delle altre Province.

Preioni, che la proposta di legge l’aveva depositata a novembre senza riuscire a farla approdare in aula prima di giugno, ha imparato che operazioni di questa portata si realizzano solo tessendo alleanze politiche e territoriali. La sua legge approvata ieri da tutti i gruppi tranne Leu è frutto di emendamenti.

C’è molto di suo nelle due leggi che nel 2015 avevano riconosciuto la specificità montana del Vco, dotandolo di 4 milioni l’anno per far fronte a spese legate al territorio.

Quei 4 milioni adesso si sommano ad altri 8 che sono il 60% di 14 milioni (questa la cifra ricalcolata) dei canoni idrici spettanti al Vco. Vengono attinti dai 20 milioni messi in bilancio dall’amministrazione del presidente Alberto Cirio: sono il 60% degli introiti delle grandi derivazioni idroelettriche. La Corte costituzionale ha bocciato la legge con cui lo Stato obbligava le Regioni a destinarli alle Province che ospitano dighe, ma il Piemonte ha voluto comunque attenersi a questa linea.

Con i 9 milioni ottenuti lo scorso anno dalla Regione con un accordo siglato per evitare il ricorso al Tar, la Provincia aveva sanato un primo buco in bilancio, aperto anni prima facendo conto su trasferimenti regionali in merito ai canoni idrici promessi ma rimasti sulla carta.