Voucher scuola della Regione, Biella caso a parte: pochissime le richieste di contributi

Biella – In Piemonte la richiesta di voucher scuola sta andando bene, la richiesta è tanta. Solo una provincia, Biella, si scopre diversa in quanto “ricca”, con un numero di domande decisamente inferiore rispetto alle altre.

A causa dell’emergenza Covid in Piemonte le richieste di sussidio ammesse sono cresciute del 54,4%, passando dalle 58.648 dello scorso anno alle attuali 90.585. Ma la situazione di Biella è molto diversa rispetto alle altre province.

Nel dettaglio, sono due le tipologie di contributi che garantisce la Regione alle famiglie che ne fanno domanda in base al reddito: una prima che vale come aiuto economico per quanto riguarda iscrizione e frequenza nelle scuole paritarie, e una seconda per gli acquisti di materiali didattici, dotazioni tecnologiche, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa e trasporti. Per quanto riguarda la prima, in Piemonte sono 3.379 le domande ammesse. E di queste, appena 7 arrivano da Biella, dove sono tra l’altro state tutte accolte. Salgono a 8 quelle che arrivano da fuori regione, a 23 quelle che arrivano da Vercelli, 65 da Verbania, 69 da Cuneo, 107 da Asti, 196 da Alessandria, 357 da Novara e 2.545 da Torino. Sono state invece 87.203 le domande per chiedere un aiuto per quanto riguarda il piano dell’offerta formativa e trasporti, e di queste, appena 2.535 arrivano da Biella. Risultano meno solo a Verbania, dove sono state 1.382. Salgono a 2.788 quelle ammesse a Vercelli, 4.317 ad Asti, 6.163 ad Alessandria, 7.321 a Novara, 9.645 a Cuneo e 53.016 a Torino. Si fermano a 36 quelle fuori regione.