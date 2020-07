A Biella istituita una task force per aiutare gli anziani rimasti soli dopo il lockdown

Biella – Si chiama “Nonni…ripartiamo insieme” ed è il nome del progetto, presentato dalla cooperativa sociale “La Famiglia” alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del bando “Ripartiamo Insieme”, rivolto a persone over 70 che, a causa dell’emergenza coronavirus e dopo il lockdown, sono rimasti soli e oggi vivono in condizioni di assoluta precarietà sanitaria e psicofisica, in alloggi in condizioni di incuria e senza alcun tipo di relazione sociale.

Partner dell’iniziativa sono l’Area Anziani del Comune di Biella, l’Associazione Anzitutto e la Croce Rossa.

“È un fenomeno con il quale siamo stati costretti a confrontarci soprattutto dopo la pandemia – spiega l’assessore alle Politiche Sociali del Comune Isabella Scaramuzzi – parlo di persone, per lo più over 70, che prima dell’emergenza venivano aiutate da amici, parenti o volontari nelle faccende domestiche, e che poi sono rimaste senza quell’importante sostegno. Solo noi come Comune ne abbiamo conosciute molte durante l’emergenza, portando per esempio i pasti a casa loro o grazie a segnalazioni. E non sono tutte seguite dai servizi sociali. Ci sono anche le “nuove povertà” e i casi di disagio che sono nati proprio con l’emergenza”.

Ad oggi sono una trentina le persone alle quali si rivolge il progetto «Nonni», curato dalla cooperativa La Famiglia, partito grazie a 15.000 euro donati dalla Fondazione Cassa di Risparmio. In particolare, questa iniziativa prevede una task force composta da un Operatore socio sanitario e due addetti alle pulizie, formati e coordinati dai responsabili del progetto, ma non solo. La stessa cooperativa ha infatti istituito un numero verde sia per chi volesse contribuire con donazioni all’iniziativa, sia per chi è interessato a dare il proprio contributo in termini di prestazioni di servizi.

“La Fondazione Cassa di Risparmio ha fatto un grande sforzo – spiega la presidente della Cooperativa Sociale La Famiglia Marinella Artioli – ma con 15 mila euro non possiamo pensare di risolvere tutte le situazioni critiche, e per questo facciamo appello ai cittadini biellesi. Molti anziani avrebbero bisogno di riprendersi la vita sotto tutti gli aspetti: oltre che per i lavori di casa sarebbe bello aiutarli a sistemare i capelli, a fare pedicure e manicure. Quindi lanciamo un appello anche a parrucchieri ed estetiste. Chi vuole lasciare un buono e poi donare qualche ora da destinare alla pulizia dell’alloggio ci aiuterebbe ad aumentare le risorse”.

“Guai a dimenticarci degli anziani – conclude Marinella Artioli – rischiamo davvero che nel silenzio si consumi una seconda e peggiore tragedia per loro. Chiediamo per loro una sorta di adozione a distanza perché hanno bisogno di non essere dimenticati dopo essere stati vittime di un sistema che troppo spesso li relega al ruolo di spettatori silenziosi”.