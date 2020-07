Arrestato in Francia boss della camorra che a Vercelli stava scontando i domiciliari

Vercelli – Era ormai quasi un anno che la questura vercellese gli dava la caccia. Ieri la manette ai polsi di Vincenzo Faggioli, 61 anni originario di Salerno, su cui pendeva un mandato di cattura europeo, sono scattate al confine tra Italia e Francia.

Ex collaboratore di giustizia, Faggioli si era trasferito il 1° luglio dello scorso anno da Salerno a Vercelli. Dove aveva scelto di espiare i domiciliari. La misura gli consentiva di assentarsi. Così ne aveva approfittato: aveva fatto perdere le sue tracce diventando latitante. Sapeva che per lui sarebbe arrivato un nuovo provvedimento restrittivo e probabilmente conscio di finire nuovamente in carcere, si è dato alla fuga.

I poliziotti della mobile di Vercelli e di Salerno, coordinati dalla dda campana, lo hanno fermato a Ventimiglia. Arrivava in treno da Cannes: la parrucca che indossava non gli è servita, è stato fermato e portato in carcere a Sanremo. Per lui 9 anni, un mese e 19 giorni di reclusione e una multa da 4.500 euro. Le indagini dopo la sua fuga avevano permesso di ricostruire spostamenti, contatti con amici e famigliari. Si era capito che era in Francia, nella zona di Antibes tra Place Vilmorin e Juan Les Pins. Pochi giorni fa, quando stava rientrando in Italia, l’epilogo dell’indagine.