Auto squarciata in due dal guardrail, pauroso incidente nel vercellese

Vercelli (Ansa) – Ha perso il controllo dell’auto, ‘tagliata in due’ dal guardrail contro cui si è scontrato.

L’impressionante incidente è avvenuto in nottata sulla provinciale 455, nel comune di Desana (Vercelli): alla vista dei vigili del fuoco si è presentata una lancia Y ‘tagliata in due’ dalla barriera di sicurezza, che è entrata alll’interno dell’auto sfiorando l’automobilista.

Il guidatore è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo all’ospedale di Vercelli dal 118; sul posto con i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area interessata dal sinistro, anche i carabinieri.