Casale Fbc, stagione al via dal 10 agosto

Casale Monferrato – Riprenderà lunedì 10 agosto la stagione del Casale Fbc. Ad annunciarlo il club con una nota sulla propria pagina Facebook in cui si comunica che i nerostellati si ritroveranno per il primo impatto con la nuova stagione.

Nei giorni successivi, agli ordini di mister Buglio e del suo staff, la squadra inizierà il lungo percorso di preparazione in vista degli impegni ufficiali, campionato e coppa, di fine settembre.