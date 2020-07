Cerutti, la prossima settimana la presentazione della NewCo al tribunale di Vercelli ma sono ancora molti i dubbi dei lavoratori

Casale Monferrato – Sarà presentato il 5 agosto, al tribunale di Vercelli, il piano per la Newco, la società che raggrupperà Officine meccaniche Cerutti di Casale e Cerutti Packaging Equipment di Vercelli. La società impiegherà 130 dipendenti, mentre 160 rimarranno fuori. Entro il 15 settembre la Newco dovrebbe partire, ma uno dei punti giudicati più importanti da lavoratori e sindacati è proprio la comunicazione di chi effettivamente tornerà al lavoro e chi invece sarà considerato un esubero. E chiedono che avvenga prima della nascita della Newco.

Dal tribunale e dall’azienda, intanto, si chiede che l’accordo approvato dal 99% dei dipendenti ormai un mese e mezzo fa sia sottoscritto anche individualmente da ciascun lavoratore, in modo da avere la garanzia che l’adesione individuale rientri nei parametri sottoscritti dall’accordo già stipulato. Una sorta di tranquillità che chi ha firmato si impegni a non ricorrere a vie legali in futuro.

Una garanzia ulteriore è stata chiesta da Rsu e sindacati l’altro giorno all’ultimo incontro con la proprietà e cioè l’impegno a elargire, alla costituzione della nuova società, 2000 euro a ogni lavoratore. Per chi dovesse essere estromesso dalla Newco sarebbe un anticipo sui 15 mila euro promessi come «buonuscita» e che dovrebbero essere erogati ai lavoratori entro giugno 2021.

Insomma una serie di dubbi in una situazione già complicata su cui si sono arrovellati sindacalisti ed Rsu, come hanno spiegato ieri in assemblea il sindacalista Fiom Maurizio Cantello, il collega Uil Alberto Pastorello e l’Rsu Luca Barbero. Diverse le domande dei lavoratori, soprattutto sull’interpretazione dell’accordo da firmare. E una domanda soprattutto: chi tornerà a lavorare?