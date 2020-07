Cuneo, scappano dopo il furto in una tabaccheria ma sono incastrati dalle telecamere

Cuneo – Avevano compiuto un furto con spaccata in una tabaccheria di Cuneo, in via Avogadro, nella notte tra lunedì e martedì. Ma le telecamere li hanno incastrati.

Ad essere riconosciuti, e denunciati, sono stati un diciottenne e due minorenni.

I tre, intorno all’una di notte, avevano tentato di entrare prima dal retro, danneggiando una porta, senza riuscire a fare irruzione, poi avevano forzato la serranda d’ingresso, alzandola, e uno di loro, a calci, aveva sfondato il vetro: tutto ripreso dalla videosorveglianza. Mentre un ragazzo faceva da palo, gli altri due sono entrati facendosi luce con lo smartphone. Ma era scattato l’allarme e sono scappati, lasciando a terra sigarette e gratta&vinci. Il bottino: pochi pacchetti di sigarette.

Sono arrivati pattuglia della Squadra volante e titolare del locale: dalle immagini, i poliziotti hanno riconosciuto gli adolescenti. Poco dopo uno è stato rintracciato nelle vicinanze, gli altri due a casa, il mattino dopo. E. M. S., 18 anni, cuneese di origini marocchine, e due diciassettenni sono stati denunciati per furto aggravato e danneggiamento, uno dei minori anche per resistenza a pubblico ufficiale. I tre in passato avevano rubato bici nel centro storico e in almeno un negozio di abbigliamento sportivo in via Roma.