Licenziato il professore ovadese che sui social aveva insultato la ministra Azzolina

Ovada – Sono costati cari a Vittorio De Pra’, vice preside dell’istituto Barletti di Ovada, gli insulti sessisti che a fine maggio aveva scritto su Facebook contro la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Parole pesanti quelle scritte dall’insegnante di matematica ed ex vice sindaco di Molare, il paese dove vive, in quota Pd durante il precedente mandato.

Il caso era scoppiato a fine maggio, sollevato dal Movimento 5 Stelle del Piemonte a difesa della titolare del dicastero della scuola. De Pra’ aveva rimosso quei post ma qualcuno li aveva salvati e portati all’attenzione dell’opinione pubblica.

Gli insulti avevano così scatenato la reazione di molti cittadini e delle istituzioni, in primis l’amministrazione comunale di Ovada, che con il sindaco Paolo Lantero e la vice, Sabrina Caneva, senza fare il nome del vicepreside avevano definito quelle parole “inaccettabili, tanto più se scritte da chi ha il compito di istruire ed educare i nostri giovani”.

Solidarietà era stata espressa dal Comune così come dal dirigente scolastico Felice Arlotta che aveva preso le distanze.

De Pra’ aveva poi presentato pubbliche scuse affermando che quelle parole su Facebook le aveva dette in “un momento di esasperazione dovuto al lockdown. Mi scuso, non dovevo farlo”, aveva detto. Deputati e consiglieri regionali dei 5 stelle avevano però chiesto provvedimenti contro il docente, poi messo sotto procedimento disciplinare dall’Ufficio contenziosi legali dell’Ufficio scolastico regionale.

Lui era stato difeso dagli alunni della quinta Scienze applicate del Barletti, che avevano descritto De Pra’ come “una persona disponibile in ogni momento e sincera”.

I ragazzi, in procinto di affrontare l’esame di maturità, avevano chiesto pubblicamente che le scuse del docente fossero accettate, evitando conseguenze pesanti per l’insegnante, che ora sono arrivate. Fonti del sindacato della scuola assicurano che il professore ha subito la sanzione più pesante, cioè il licenziamento. Sulla sanzione sia il ministero dell’Istruzione sia l’ex provveditorato, compreso il dirigente del Barletti, Arlotta, mantengono il più assoluto riserbo. De Pra’ ha impugnato il licenziamento e di fatto il procedimento disciplinare è ancora in corso, per cui non può essere rivelato nessun aspetto.

A pubblicare post tipici dei peggiori hater su Facebook non era però solo lui ma anche alcuni suoi colleghi del Barletti, sottoposti a procedimento disciplinare per aver scritto frasi considerate ingiuriose contro gli immigrati e l’Islam e anche contro alcuni ministri del governo Conte, lo stesso premier e persino il Presidente della Repubblica. Nel mirino era finita anche Silvia Romano, la volontaria rapita in Kenya e liberata pochi mesi fa, e pure Papa Francesco.