Migranti da Porto Empedocle nel novarese messi in quarantena a fini preventivi

Novara – Sono arrivati mercoledì pomeriggio al centro di accoglienza “Villa Cristina” ad Ameno, nel novarese, trasferiti dalla tensostruttura di Porto Empedocle, 21 migranti provenienti dal Maghreb.

Come spiegato dal viceprefetto di Novara, Claudio Ventrice “ i 21 migranti sono stati affidati alle cure della cooperativa Versoprobo. Nella struttura di Ameno, per 14 giorni, soggiorneranno in stanze singole con l’obbligo di quarantena. I pasti saranno loro consegnati sulla soglia della porta. Le verifiche sul rispetto del distanziamento sociale saranno portate a termine dal gestore della struttura con l’aiuto dei carabinieri. I test sierologici fatti in Sicilia hanno evidenziato l’assenza di contagi. Tuttavia, per ulteriore cautela, i nuovi arrivati dovranno rispettare scrupolosamente la quarantena, con il vincolo del non abbandono delle stanze in cui sono stati ricoverati. Sono 400 i richiedenti asilo tuttora ospitati nel Novarese dalle cooperative Integra e Versoprobo”.

Lunedì Versoprobo ha accolto altri 11 migranti nei centri di accoglienza straordinaria che gestisce nel novarese fin dal 2014 a Novara, Hotel Vittoria, Gozzano, Ameno, Armeno, Legro di Orta.